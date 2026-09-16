В Германии женщина впервые приняла командование фрегатом ВМС

Уте Никлас стала первой женщиной в истории немецкого флота, которая приняла командование фрегатом военно-морских сил (ВМС) страны, сообщила Die Zeit. Торжественная церемония прошла в немецком Вильгельмсхафене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Antonia Steckmann / Bundeswehr Фото: Antonia Steckmann / Bundeswehr

Командир 4-й флотилии фрегатов Фолькер Кюбш передал Уте Никлас управление фрегатом «Рейнланд-Пфальц» от капитана Бенедикта Айххорна. «Я принимаю командование в захватывающий и одновременно сложный период. Это потребует больших усилий от всего экипажа»,— сказала Уте Никлас.

Сейчас «Рейнланд-Пфальц» находится на верфи. Первоочередная задача для его экипажа — вернуть фрегат в полную боевую готовность, отмечает Die Zeit.

Уте Никлас служила на фрегатах класса F125, была первым помощником капитана. Она знакома с составом экипажа и задачами, которые ему предстоит выполнять. До этого она служила офицером оперативного штаба в Оперативном командовании в Швиловзее, в Бранденбурге.