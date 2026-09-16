Татарстан получил 31,1 млрд рублей акцизов за восемь месяцев

В консолидированный бюджет Татарстана за январь–август поступил 31,1 млрд руб. акцизов — 56,7% от плановых назначений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Из них 14,2 млрд руб. составили акцизы на нефтепродукты, 11,4 млрд руб. — на пиво, 3,1 млрд руб. — поступления в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, 2,2 млрд руб. — на алкоголь. Еще 200 млн руб. поступило от акцизов на газ, используемый для производства аммиака.

Анна Кайдалова