В Самаре съемные комнаты за год подорожали на 17,4%

В Самаре за год стоимость аренды комнат подорожала на 17,4% — до 13,338 тыс. руб. в месяц. В Тольятти ставка по аренде выросла на 9,4% — до 10,233 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В среднем по стране съемные комнаты стали сдаваться дороже на 11% за год и стоят 12,780 тыс. руб. в месяц. Наибольший рост стоимости аренды зафиксирован в Хабаровске (+38,6%), Чите (+34,2%), Астрахани (+28,1%), Казани (+27,7%), Череповце (+25,6%), Калининграде (+24,2%), Томске (+22,9%), Якутске (+22,8%), Нижнем Новгороде (+22,1%) и Мурманске (+19,9%). Аренда подешевела в Кирове (–3,9%), Владикавказе (–3,6%), Владивостоке (–3,4%), Сочи (–2,6 %), Саранске (–1,7%) и Краснодаре (–0,6%).

В соседнем Оренбурге в среднем аренда комнаты стоит 10,651 тыс. руб. За год стоимость увеличилась на 9,4%. В Ульяновске стоимость повысилась на 7,5% и в среднем составляет 10,203 тыс. руб. в месяц.

Руфия Кутляева