В Челябинске начинают строительство станции метротрама на площади Революции

Группа компаний «Моспроект-3» получила положительное заключение госэкспертизы на первый этап строительства станции «Площадь Революции» линии челябинского метротрамвая «Север — Юг» — переустройство городских коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Работы по переустройству инженерных сетей в основном будут вестись на строительной площадке около здания городского УВД на пересечении улиц Елькина и Воровского, а также на локальных площадках и вдоль проспекта Ленина. Предполагается вынос сетей водоснабжения и канализации, электричества и связи, газо- и теплоснабжения. В ходе подготовки к строительству метротрамвая всего будет обновлено порядка 2 км городских коммуникаций. В тех местах, где будут перекладывать коммуникации и в дальнейшем вести работы по строительству котлована станции, вдоль улицы Воровского временно сократят одну полосу движения, перенесут светофор и организуют движение транспорта. Для пешеходов сделают крытую галерею. На общественный транспорт решения не повлияют — остановок в зоне стройплощадки нет.

После переустройства городских инженерных сетей специалисты ГК «Моспроект-3» приступят к строительству ограждающих конструкций котлована будущей станции, его разработке и устройству монолитных конструкций объекта.

Протяженность первой линии метротрамвая «Север — Юг» составит почти 9,5 км. Генеральным подрядчиком является АО «Моспроект-3». Работы по созданию тоннелей, а также поставку и сборку необходимого для этого оборудования осуществляет ООО «16-е управление СиАрСиСи» (дочерняя компания китайской корпорации China Railway Construction Corporation Limited). Так, для проходки подземных путей с участка по улице Овчинникова «Моспроект-3» заключил с компанией контракт на 8,8 млрд руб.