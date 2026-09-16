Лавров заявил об отсутствии у России иллюзий по поводу переговоров по Украине

Россия ждет предложений по переговорам об урегулировании конфликта на Украине, но больших иллюзий не питает. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Будем ждать предложений. Но так скажу доверительно: иллюзий больших не питаем... Мы готовы и к двусторонним переговорам, и к трехсторонним переговорам. Никогда от них не отказывались»,— сказал господин Лавров. Он отметил, что все переговорные процессы, которые были до этого организованы, были прерваны не по инициативе российской стороны.

По словам министра, американская сторона рассчитывает на трехсторонний формат. По поводу потенциального места проведения встречи он заметил, что «возможно все, что будет приемлемо для участников переговоров».

Спецпосланники американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев 5 и 6 сентября. Они изложили новые идеи по урегулированию российско-украинского конфликта. Американская сторона оценила контакты положительно. 9 сентября помощник президента России Юрий Ушаков назвал Абу-Даби приоритетной площадкой для переговоров с Украиной и США.