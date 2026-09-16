Более 155 тыс. жителей Прикамья будут голосовать через интернет

Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на выборах 18–20 сентября решили воспользоваться 155 631 избиратель региона. Об этом сообщает территориальная избирательная комиссия (ТИК) Пермского края.

В дни голосования 18–20 сентября система дистанционного электронного голосования будет доступна даже при ограничениях мобильного интернета — ДЭГ включено в «белый список» разрешенных сервисов.

Проголосовать через ДЭГ можно на любом из 1742 избирательных участков Пермского края. Там установлены компьютеры с выходом в интернет. Найти свой участок можно через сервис ЦИК. Также можно воспользоваться публичным Wi-Fi. В регионе работает более 1,4 тыс. точек доступа, их расположение можно узнать на портале «Управляем вместе».