Альфа-банк выплатит дивиденды на 20,4 млрд руб. из нераспределенной прибыли

Совет директоров Альфа-банка рекомендовал общему собранию акционеров дивиденды в размере 20,4 млрд руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет.

«Определить размер дивиденда на одну размещенную обыкновенную акцию банка в размере 342,41 руб.», — сообщил банк на сайте раскрытия информации. Лиц, имеющих право на получение дивидендов, определят 13 октября 2026 года.

В этом году Альфа-банк уже выплачивал дивиденды по результатам 2025 года. Соответствующее решение приняло общее собрание акционеров банка 30 июня. Размер составил 547,6 руб. на акцию, а всего на выплаты было направлено 32,6 млрд руб. В апреле Альфа-банк отчитался о финансовых результатах за 2025 год по МСФО. Чистая прибыль составила 229,9 млрд руб., что на 9,5% больше результата предшествующего года. Чистые процентные доходы банка за прошлый год выросли на 34% до 675 млрд руб., чистые комиссионные доходы сократились на 1% до 147 млрд руб.

Отдел финансов