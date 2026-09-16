Оренбургский перевозчик получил крупный штраф за автобус без ГЛОНАСС

В Ленинском районном суде Оренбурга вынесли приговор в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки. Перевозчик, имеющий лицензию на деятельность в области транспорта, выпустил на маршрут автобус без аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС. Действия предпринимателя квалифицированы по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ — грубое нарушение лицензионных требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В суде ИП признал вину и заявил, что нарушения на данный момент уже устранены. Ссылаясь на социальную значимость своей деятельности, фигурант просил заменить наказание на предупреждение. Однако суд учел, что ранее предприниматель уже привлекался за аналогичное правонарушение, и назначил штраф в размере 200 тыс. руб. Постановление суда в законную силу не вступило.

Яна Вежлева