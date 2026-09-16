Жертвы насилия в католической церкви встретятся с папой Львом XIV

Семь жертв сексуализированного насилия в католической церкви встретятся с папой римским Львом XIV во французским Лурде. Об этом сообщает Le Figaro. Организованная по инициативе церкви встреча пройдет 27 сентября во время визита понтифика в страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа Лев XIV

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Папа Лев XIV

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Как пишет газета, мероприятие будет частным. По словам участников встречи, их «готовность к диалогу не означает готовности принятия» произошедшего с ними. Все семеро стали жертвами сексуализированного насилия в детстве и долгие годы сохраняли молчание.

Во встрече примут участие, в частности, 80-летний Жан-Мари Дельбо, который одним из первых заговорил о насилии в католическом интернате, и 65-летняя Вероник Гарнье, выпустившая автобиографию с рассказом о насилии в церкви. Как заявили участники предстоящей встречи, они не претендуют на то, чтобы представлять всех жертв насилия. Однако, как отмечает Le Figaro, «ограниченный формат мероприятия и отсутствие прозрачности при отборе участников вызвали критику со стороны защищающих права жертв организаций».

Екатерина Наумова