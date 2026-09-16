В Оренбурге международная выставка-форум «Меновой двор» собрала 130 компаний из РФ и зарубежья

В Оренбургской области с 16 по 18 сентября возле мегамолла «Мармелад» проходит международная выставка-форум «Меновой двор». В этом году мероприятие объединило более 130 компаний из 15 регионов России, а также Беларуси, Китая и Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Оренбургской области Фото: Правительство Оренбургской области

Губернатор Евгений Солнцев сообщил, что накануне провел встречу с генеральным консулом Республики Беларусь в Уфе Александром Ковалевым и председателем Государственного концерна «Беллегпром» Надеждой Лазаревич. По словам господина Солнцева, Беларусь является одним из ключевых внешнеторговых партнеров области: в первом полугодии 2026 года экспорт в республику вырос на 73%, а импорт — более чем вдвое.

О своем участии в выставке ранее заявили отраслевые флагманы: «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», «Щелково Агрохим», «Пегас-Агро», «Петербургский тракторный завод», «ЭФКО», Claas, «Россельхозбанк» и другие. На уличной площади представлено около 70 единиц современной сельхозтехники. Отдельную гастрономическую экспозицию сформировали Орский и Сорочинский мясокомбинаты, «Оренбив», кондитерская фабрика «НаДо», а также Гайская птицефабрика.

В формате B2B-переговоров запланирована торгово-закупочная сессия с участием федеральных сетей «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Монетка», «Метро», «Светофор». Также программа выставки-форума включает ярмарку вакансий для соискателей.

Яна Вежлева