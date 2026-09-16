Нижегородский Дом актера им. В. В. Вихрова готовят к капитальному ремонту

Представители регионального министерства культуры и министерства строительства вошли в состав рабочей группы по вопросу проведения ремонтно-восстановительных работ нижегородского Дома актера имени В.В. Вихрова, сообщила глава регионального минкульта Наталья Суханова.

К ремонту готовят здание Дома актера, где размещается зрительный зал, построенное в 1988 году, и соседнее двухэтажное административное здание дореволюционной постройки. Ремонт в них не проводился более 30 лет и приурочен к 90-летию нижегородского отделения Союза театральных деятелей России.

По словам Натальи Сухановой, среди первоочередных задач на объектах — фасадные и кровельные работы, замена витражей главного здания. Кроме того, уже ведется разработка проекта по модернизации инженерных сетей и капремонту внутренних помещений зданий.

«Наши специалисты, которые имеют большой опыт, полученный при ремонтных и реставрационных работах на других объектах, будут оказывать содействие коллегам из центрального аппарата Союза театральных деятелей и регионального отделения СТД и консультировать во время проведения работ», — пояснила министр.

Людмила Аристова