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Текслер заявил об улучшении ситуации с бензином в Челябинской области

На заседании с главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что ситуация с бензином в регионе «за последнее время несколько улучшилась». Проблематика при этом все равно остается, подчеркнул господин Текслер.

Правительство области продолжает контролировать происходящее на рынке моторных топлив и работает с федеральными властями и руководителями нефтяных компаний по увеличению лимитов поставок в регион.

«Я обращаюсь сейчас к главам муниципалитетов. Вам нужно оперативно реагировать на изменение ситуации, информировать региональный штаб, быть, как говорят, в теме. Нужно продолжить обеспечивать работу экстренных государственных служб, автомобилей скорой помощи, школьные автобусы, общественный транспорт. И, конечно, нужно держать на контроле обеспечение нужд аграриев для успешного завершения уборочной»,— резюмировал губернатор.

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