Жителя Башкирии приговорили к трем годам колонии за ДТП с погибшим

Белорецкий межрайонный суд приговорил 26-летнего местного жителя к трем годам колонии-поселения, признав виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в ноябре 2025 года подсудимый, управляя автомобилем ВАЗ-2107, насмерть сбил пешехода на улице Алексеева в Белорецке.

Помимо лишения свободы суд запретил белоречанину в течение 2,5 года водить автомобили, а также обязал выплатить 800 тыс. руб. супруге погибшего.

Майя Иванова