МЧС России передало Ирану более 350 тонн гуманитарной помощи

МЧС России передало Ирану свыше 350 т гуманитарной помощи в 2023 и 2026 годах. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков на встрече с заместителем главы Организации кризисного управления Ирана Омидом Мохтарми.

Господин Куренков добавил, что в 2025 году МЧС России направляло авиацию для тушения пожара в морском порту на севере Ормузского пролива. В 2019 и 2023 годах Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования передавал предметы первой необходимости для иранцев, пострадавших от природных катаклизмов, передает ТАСС.

Александр Куренков заявил, что ведомство готово и дальше оперативно реагировать на обращения Тегерана, а также рассмотреть возможность обучения иранских специалистов в вузах МЧС России и организации краткосрочных курсов.