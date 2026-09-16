Андрей Коляда стал министром имущества Челябинской области

Заместителем председателя правительства Челябинской области — министром имущества региона назначен Андрей Коляда. Об этом в ходе совещания с главами муниципалитетов сообщил губернатор Алексей Текслер.

Андрей Коляда продолжит курировать Главное управление координации туризма области и начнет курировать ГУ лесами региона. Господин Коляда был зампредом южноуральского правительства с октября 2024 года. До этого он работал руководителем департамента стратегического развития Фонда поддержки спорта Челябинской области.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 7 сентября председателем правительства Челябинской области стал Иван Куцевляк. В связи с учреждением этой должности и назначением нового председателя правительства старый состав, согласно уставу области, был отправлен в отставку.

Виталина Ярховска