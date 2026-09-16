В Тюменской области запустят пилот проекта «Русские роботы»

Тюменская область примет пилот проекта «Русские роботы», направленного на объединение усилий в сфере робототехники и создание единого образовательного трека для будущих специалистов. Проект презентовали в рамках деловой программы нефтегазового форума TNF.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Эксперт факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Иван Карпушкин сообщил, что начать реализацию проекта «Русские роботы» планируют уже в декабре этого года. Среди целей проекта — создать единый стандарт роботизированных решений вместо разрозненных практик, общую платформу для моделирования и обмена опытом, развивать образовательные практики.

Для детей, увлекающихся робототехникой, предлагают выстраивать непрерывную траекторию с 4 лет до завершения карьеры, разбитую на пять этапов в зависимости от возраста и уровня подготовки.

В перспективе ожидается, что можно будет создать цельную систему роботизации со взаимозаменяемыми компонентами с полной совместимостью друг с другом и созданными по единым стандартам. Единая платформа должна включать в себя среду программирования, облачную библиотеку, симулятор фантастических сред (таких как океан или Марс) и возможность делиться решениями и адаптировать их.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал, что сейчас уже приняты три первых стандарта для робототехнических решений, в этом году ожидается принятие еще 14, в следующем — еще несколько десятков. Он добавил, что образовательным проектам необходимо взаимодействовать с промышленными производствами, чтобы создать единую адаптивную систему.

Анна Капустина, Тюмень