В Самаре простились с легендой анестезиологии-реаниматологии
В Самаре прошло прощание с врачоманестезиологомреаниматологом областной клинической больницы имени Середавина Владимиром Мяло. Он ушел из жизни на 79м году. Об этом сообщает региональный минздрав.
Врач?анестезиолог?реаниматолог Самарской областной клинической больницы имени Середавина Владимир Мяло
Фото: Министерство здравоохранения Самарской области
Траурная церемония состоялась 16 сентября в церкви Елисаветы Феодоровны Преподобномученицы на территории СОКБ — там, где большую часть жизни трудился доктор.
Владимир Мяло пришел в СОКБ в сентябре 1984 года и более 33 лет посвятил развитию реанимационной службы региона. С ноября 1995 года он возглавлял отделение анестезиологииреанимации акушерского корпуса, а с марта 1997 года — отделение анестезиологииреанимации всей больницы. Под его началом отделение фактически стало профессиональной школой: через нее прошли десятки молодых специалистов, для которых Мяло был руководителем и наставником.
Коллеги вспоминают Владимира Михайловича как человека исключительной собранности: в критических ситуациях он сохранял хладнокровие и умел найти нужные слова поддержки для команды и родных пациентов.