В Самаре простились с легендой анестезиологии-реаниматологии

В Самаре прошло прощание с врачоманестезиологомреаниматологом областной клинической больницы имени Середавина Владимиром Мяло. Он ушел из жизни на 79м году. Об этом сообщает региональный минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врач?анестезиолог?реаниматолог Самарской областной клинической больницы имени Середавина Владимир Мяло

Фото: Министерство здравоохранения Самарской области Врач?анестезиолог?реаниматолог Самарской областной клинической больницы имени Середавина Владимир Мяло

Фото: Министерство здравоохранения Самарской области

Траурная церемония состоялась 16 сентября в церкви Елисаветы Феодоровны Преподобномученицы на территории СОКБ — там, где большую часть жизни трудился доктор.

Владимир Мяло пришел в СОКБ в сентябре 1984 года и более 33 лет посвятил развитию реанимационной службы региона. С ноября 1995 года он возглавлял отделение анестезиологииреанимации акушерского корпуса, а с марта 1997 года — отделение анестезиологииреанимации всей больницы. Под его началом отделение фактически стало профессиональной школой: через нее прошли десятки молодых специалистов, для которых Мяло был руководителем и наставником.

Коллеги вспоминают Владимира Михайловича как человека исключительной собранности: в критических ситуациях он сохранял хладнокровие и умел найти нужные слова поддержки для команды и родных пациентов.

Георгий Портнов