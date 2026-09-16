Двое жителей Самары предстанут перед судом за попытку сбыта наркотиков через тайники

Железнодорожный районный суд Самары рассмотрит уголовное дело в отношении 20-летнего и 19-летнего жителей. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с апреля по июнь 2025 года обвиняемые в составе организованной группы делали «закладки» с наркотиками на территории Самары. За это они получили свыше 1 млн руб. на биткоин-кошелек. В последующем деньги обналичили и потратили на личные нужды.

Фигурантов дела задержали правоохранители. При личном досмотре у них изъяли 104 свертка с запрещенными веществами.

На счета и имущество обвиняемых на общую сумму 160 тыс. руб. наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества и взыскания штрафа.

Руфия Кутляева