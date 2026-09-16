Здание Новой Третьяковки закроется на ремонт в апреле 2027 года
Здание Новой Третьяковской галереи на Крымском Валу закроется весной 2027 года для проведения реконструкции. Об этом сообщила директор галереи Ольга Галактионова. Проект ремонта пока не утвержден.
«Предстоит большая работа. Оно закрывается на посещение в марте. Его фонды будут перевозить»,— сказала госпожа Галактионова журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Глава Третьяковской галереи пообещала уточнить, когда проектная документация по ремонту будет согласована. Точные сроки возобновления работы галереи она не привела. Госпожа Галактионова добавила, что сейчас прорабатывается вопрос о том, как организовать показы экспонатов в период их переезда из здания на Крымском валу.
Реконструкция предполагает не только работы в самом здании, но и полное освобождение его от коллекции: в 2021 году планировалось перевезти фонды Новой Третьяковской галереи в новый корпус и депозитарий в Коммунарке, а затем начать реконструкцию здания советского модернизма. Поэтому закрытие напрямую связано с логистикой хранения и временным размещением экспонатов, а не только с ограничением доступа посетителей.
Ранее в качестве площадки для показа многих экспонатов также рассматривалось здание на Кадашевской набережной. Проект реконструкции, созданный при Зельфире Трегуловой совместно с бюро ТПО «Резерв» и архитектором Ремом Колхасом, судя по всему, придется разрабатывать заново; необходимость капитальных работ в 2020 году объясняли сильным износом здания и его плохим состоянием.