Здание Новой Третьяковки закроется на ремонт в апреле 2027 года

Здание Новой Третьяковской галереи на Крымском Валу закроется весной 2027 года для проведения реконструкции. Об этом сообщила директор галереи Ольга Галактионова. Проект ремонта пока не утвержден.

«Предстоит большая работа. Оно закрывается на посещение в марте. Его фонды будут перевозить»,— сказала госпожа Галактионова журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Третьяковской галереи пообещала уточнить, когда проектная документация по ремонту будет согласована. Точные сроки возобновления работы галереи она не привела. Госпожа Галактионова добавила, что сейчас прорабатывается вопрос о том, как организовать показы экспонатов в период их переезда из здания на Крымском валу.