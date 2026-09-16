Жительницу Глазова приговорили к 10 годам колонии за сбыт наркотиков

Глазовский райсуд Удмуртии приговорил 29-летнюю жительницу Глазова к 10 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в крупном размере (ст. 228.1 УК). Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службы судов республики.

Как установил суд, женщина договорилась о продаже наркотика с покупателем через переписку во «ВКонтакте». Она разместила полимерный пакет с 1,26 г смеси, содержащей мефедрон и PVP, в почтовом ящике подъезда одного из домов Глазова, после чего сообщила покупателю координаты тайника и получила 2 тыс. руб.

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась. У подсудимой двое детей — один находится на иждивении, в отношении второго она лишена родительских прав.Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений. Помимо лишения свободы, суд взыскал с обвиняемой в доход государства 2 тыс. руб. от продажи наркотика.