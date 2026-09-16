Врача лысьвенской поликлиники оштрафовали на 400 тыс. рублей за подлог и взятки

Лысьвенский суд Пермского края вынес приговор врачу-неврологу одного из местных медучреждений. Медика признали виновной в служебном подлоге и получении взяток через посредников. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Как установило следствие, врач оформляла больничные на людей, не обращавшихся за медицинской помощью и не имевших оснований для освобождения от работы. Без проведения медицинских осмотров и при отсутствии каких-либо данных о состоянии здоровья она вносила в Единую информационную систему здравоохранения Пермского края ложные сведения о диагнозах, проведенных осмотрах и необходимости временного освобождения от трудовых обязанностей.

Документы врач подписывала своей усиленной квалифицированной электронной подписью, а затем через оператора отдела медицинской статистики направляла их в Социальный фонд. Это позволяло гражданам, не имевшим медицинских показаний, получать освобождение от работы и пособия. За каждый фиктивный больничный врач получала от 3 до 6 тыс. руб. — деньги передавались ей через посредников.

Суд квалифицировал действия женщины как служебный подлог и получение взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. руб. Подсудимая полностью признала вину. Дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства.

Суд назначил виновной наказание в виде уголовного штрафа в размере 400 тыс. руб.