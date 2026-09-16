Зарубежные СМИ: Что выйдет из плана АдГ по сближению с РФ?

«Альтернатива для Германии» разработала план сближения с Россией. Как передает Bild, немецкая АдГ выступает за нормализацию отношений с Москвой, возобновление закупок энергоресурсов и восстановление торговых связей. Концепцию уже приняла рабочая группа по внешней политике. Второй документ, который еще обсуждают, касается отношений Германии с США. В начале сентября АдГ одержала победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт, набрав 44% голосов. Вдохновленная успехом, партия пытается повлиять на политический курс Берлина. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Liesa Johannssen / Reuters Фото: Liesa Johannssen / Reuters

«Рабочая группа "Альтернативы для Германии" единодушна относительно основных принципов внешней политики», — заявил замруководителя фракции АдГ в Бундестаге Маркус Фронмайер. Как передает Bild, партия выступает за отказ от дальнейшего дистанцирования от Москвы и считает необходимым возобновить торговлю с Россией, снова закупать российские нефть и газ. Помимо прочего, в документе, который уже утвердили, предлагается прекратить военную помощь Украине. Параллельно партия разрабатывает концепцию отношений с США. В АдГ приветствуют изменения, которые произошли при Дональде Трампе. Имеется в виду отказ от глобальной интервенционистской политики прошлого.

Как писали СМИ, прошедшие земельные выборы стали для АдГ историческим успехом, а для канцлера Фридриха Мерца — крупнейшим провалом. Financial Times объясняет триумфальную победу партии несколькими причинами. Многие старшие избиратели восточной Германии жили в ГДР и имели личный опыт отношений с Советским Союзом. Поэтому для них Россия действительно воспринимается иначе, чем для жителей западной части страны.

Кроме того, избиратели здесь больше разочарованы итогами объединения страны. Речь об экономическом отставании, закрытии предприятий и ощущении, что все решения принимает Западная Германия, а Восточная должна беспрекословно им следовать. Также здесь сильнее неприятие поставок вооружения Киеву. На этом фоне обещание восстановить отношения с Россией и вернуть дешевые энергоносители становится для партии частью предвыборной программы против политики Бундестага.

Следующим испытанием для АдГ станут выборы в Мекленбурге-Передней Померании 20 сентября. Готовится к ним и канцлер Фридрих Мерц, пытаясь укрепить поддержку внутри собственной партии после серьезного поражения консерваторов. Как сообщаетReuters, ХДС недовольна политикой Мерца, и эта досада растет. Большинство сторонников уже сомневаются в его способности руководить партией, а среди населения в целом доля тех, кто не уверен в его лидерстве, еще выше.

Несмотря на это, Мерц заявил, что намерен оставаться канцлером весь четырехлетний срок и не связывает свое политическое будущее с результатами предстоящих выборов. Однако на фоне растущего давления канцлер отменил поездку на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Как объяснили в его канцелярии, присутствие Фридриха Мерца необходимо в Берлине.