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Зарубежные СМИ: Что выйдет из плана АдГ по сближению с РФ?

16 сентября, среда

«Альтернатива для Германии» разработала план сближения с Россией. Как передает Bild, немецкая АдГ выступает за нормализацию отношений с Москвой, возобновление закупок энергоресурсов и восстановление торговых связей. Концепцию уже приняла рабочая группа по внешней политике. Второй документ, который еще обсуждают, касается отношений Германии с США. В начале сентября АдГ одержала победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт, набрав 44% голосов. Вдохновленная успехом, партия пытается повлиять на политический курс Берлина. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

«Рабочая группа "Альтернативы для Германии" единодушна относительно основных принципов внешней политики», — заявил замруководителя фракции АдГ в Бундестаге Маркус Фронмайер. Как передает Bild, партия выступает за отказ от дальнейшего дистанцирования от Москвы и считает необходимым возобновить торговлю с Россией, снова закупать российские нефть и газ. Помимо прочего, в документе, который уже утвердили, предлагается прекратить военную помощь Украине. Параллельно партия разрабатывает концепцию отношений с США. В АдГ приветствуют изменения, которые произошли при Дональде Трампе. Имеется в виду отказ от глобальной интервенционистской политики прошлого.

Как писали СМИ, прошедшие земельные выборы стали для АдГ историческим успехом, а для канцлера Фридриха Мерца — крупнейшим провалом. Financial Times объясняет триумфальную победу партии несколькими причинами. Многие старшие избиратели восточной Германии жили в ГДР и имели личный опыт отношений с Советским Союзом. Поэтому для них Россия действительно воспринимается иначе, чем для жителей западной части страны.

Канцлер на вылет

Кроме того, избиратели здесь больше разочарованы итогами объединения страны. Речь об экономическом отставании, закрытии предприятий и ощущении, что все решения принимает Западная Германия, а Восточная должна беспрекословно им следовать. Также здесь сильнее неприятие поставок вооружения Киеву. На этом фоне обещание восстановить отношения с Россией и вернуть дешевые энергоносители становится для партии частью предвыборной программы против политики Бундестага.

Следующим испытанием для АдГ станут выборы в Мекленбурге-Передней Померании 20 сентября. Готовится к ним и канцлер Фридрих Мерц, пытаясь укрепить поддержку внутри собственной партии после серьезного поражения консерваторов. Как сообщаетReuters, ХДС недовольна политикой Мерца, и эта досада растет. Большинство сторонников уже сомневаются в его способности руководить партией, а среди населения в целом доля тех, кто не уверен в его лидерстве, еще выше.

Несмотря на это, Мерц заявил, что намерен оставаться канцлером весь четырехлетний срок и не связывает свое политическое будущее с результатами предстоящих выборов. Однако на фоне растущего давления канцлер отменил поездку на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Как объяснили в его канцелярии, присутствие Фридриха Мерца необходимо в Берлине.

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