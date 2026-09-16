Отопительный сезон начался в Челябинске

Специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» начали подключать к теплу социальные объекты города. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ресурс начали поставлять в детские сады, школы, больницы и иные объекты социальной инфраструктуры. Предприятие принимает заявки от учреждений на подключение. Необходимо, чтобы внутренние инженерные коммуникации зданий были к этому готовы. Кроме того, не должно быть задолженности за потребленное тепло. Отопительный сезон в жилых домах начнется после решения главы города Алексея Лошкина, подчеркивают в пресс-службе организации.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, о датах начала отопительного сезона сообщили власти Озерска, Кусинского округа и Трехгорного.

Виталина Ярховска