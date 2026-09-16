Двух нижегородок оштрафовали за нелегальный игорный клуб на улице Удмуртской

На 600 и 500 тыс. руб. оштрафовал Ленинский районный суд Нижнего Новгорода двух местных жительниц за организацию нелегального игорного клуба. Их признали виновными по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору), сообщили в Нижегородском областном суде.

Как установил суд, одна из фигуранток была организатором: она арендовала помещение, обеспечила все условия для функционирования клуба и приобрела 18 игровых автоматов. Вторая фигурантка выполняла роль администратора.

По данным регионального СУ СКР, клуб находился в здании на улице Удмуртской. Его закрыли в июне 2026 года.

Вину подсудимые признали в полном объеме. Приговор в законную силу еще не вступил.

Галина Шамберина