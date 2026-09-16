В Вольске возбудили два уголовных дела из-за вреда экологии

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура инициировала два уголовных дела после депутатского запроса об экологической ситуации в Вольске Саратовской области. Также два региональных министра получили прокурорские представления, сообщил канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Жители Вольска жаловались на неработающие очистные сооружения, непринятый в эксплуатацию водозабор и загрязнение Волги мазутом с территории бывшего цементного завода «Красный Октябрь». Прокуратура подтвердила сброс неочищенных стоков в Волгу и на рельеф, ущерб оценили в 22,6 млн руб.

После сброса сточных вод с очистных сооружений «Большевик» было возбуждено уголовное дело по ст. 254 УК РФ о порче земли. Еще одно дело открыли по ст. 250 УК РФ за загрязнение воды из-за сброса отходов с новых очистных в Волгоградское водохранилище.

Представления получили министры строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин и природных ресурсов Константин Доронин из-за свалки нефтепродуктов на территории бывшего мазутохозяйства «Красного Октября» площадью 0,68 га. Проект по ликвидации минэкологии планирует заказать не ранее второго квартала 2027 года.

Нина Шевченко