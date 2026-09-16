В Татарстане за первое полугодие выдали 452 ИТ-ипотеки на 3,7 млрд руб. Республика заняла третье место среди регионов России по количеству выданных кредитов, сообщила пресс-служба Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в тройку регионов по выдаче ИТ-ипотеки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Татарстан вошел в тройку регионов по выдаче ИТ-ипотеки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Больше всего ИТ-ипотек оформили в Московской области — 831 кредит на 6,7 млрд руб. Второе место заняла Свердловская область — 479 кредитов на 3,4 млрд руб.

Всего за первые шесть месяцев банки выдали около 6 тыс. ИТ-ипотек на сумму более 41 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло почти на треть.

Анна Кайдалова