Коммерсанты Оренбуржья получили предостережения за вывески на иностранном языке

Хозяйствующим субъектам Оренбуржья объявлено 98 предостережений изза нарушений требований к оформлению вывесок. Статистику с марта по август 2026 года предоставило региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Нарушения заключались в размещении информации исключительно на иностранном языке. В отношении трех индивидуальных предпринимателей, которые так и не устранили нарушения, ведомство направило иски в суды с требованием прекратить противоправные действия.

Среди наиболее распространенных нарушений специалисты выделяют размещение иностранного текста без русскоязычного аналога, использование русского текста вторым по порядку либо меньшим по размеру шрифтом, а также смысловое несоответствие перевода. Например, пара Beauty Studio и «Бьюти Студия» признается некорректной: правильным вариантом считается «Студия Красоты».

Законодательство допускает использование иностранного наименования без перевода лишь в двух случаях: если это зарегистрированный товарный знак, знак обслуживания (например, Wildberries, Nike, Bosch) либо фирменное наименование организации, официально зарегистрированное в установленном порядке. При этом право на использование такого наименования есть только у правообладателя либо самой организациивладельца — передавать его другим лицам нельзя.

Кроме того, применение в публичной информации заимствованных слов (таких как «кешбэк», «шопинг», «лайфхак») разрешено только при условии, что они включены в Словарь иностранных слов, утвержденный Российской академией наук. В противном случае их использование расценивается как нарушение.

Георгий Портнов