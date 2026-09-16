Военное командование Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении хуситского БПЛА на подлете к Мекке. Сами хуситы отрицают эти обвинения. Событие вызвало заметный резонанс в мировой прессе, которая серьезно озабочена активизацией конфликта на Ближнем Востоке, особенно на побережье Красного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мечеть аль-Харам в Мекке

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Мечеть аль-Харам в Мекке

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Arab News (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) Саудовская Аравия заявила, что беспилотник хуситов был уничтожен до того, как вошел в воздушное пространство Мекки Этот поступок стал пересечением «красной линии», заявил генерал-майор Турки аль-Малики, представитель Коалиции по восстановлению легитимной власти в Йемене. Мекка — священнейшее место в исламе, и действия группировки, поддерживаемой Ираном, вероятно, вызовут возмущение у миллионов мусульман во всем мире. Это место играет ключевую роль в одном из главных столпов ислама — хадже, паломничестве в город и к его священным святыням. В коалиции заявили, что попытка хуситов останется «черным пятном в послужном списке нарушений, совершенных этой террористической группировкой, и рассматривается как преднамеренный акт, направленный на то, чтобы задеть чувства миллионов мусульман».

Фотогалерея Хадж-2026 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Перед Большой мечетью (аль-Харам) в Мекке Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Военный парад саудовских сил безопасности в рамках подготовки к ежегодному паломничеству Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Ювелирный магазин в Мекке Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Молитва во внутреннем дворе мечети Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Семикратный обход против часовой стрелки вокруг Каабы в Мекке (таваф) — элемент (фард) любого паломничества (хаджа или умры) Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Стояние на горе Арафат — обязательный обряд хаджа. Гранитный холм высотой около 70 м расположен в 20 км к востоку от Мекки Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Доля женщин среди хаджи в 2025 году составила 47,7%. По патриархальной традиции им требуется сопровождение родственника (махрама). С 2021 года саудовские власти позволяют въезд в составе официальных организованных групп Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Паломники перед полуденной молитвой у мечети Нимра на Арафатской равнине Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Гора ан-Нур считается верующими местом ниспослания первого аята Корана пророку Мухаммеду Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Следующая фотография 1 / 9 Перед Большой мечетью (аль-Харам) в Мекке Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Военный парад саудовских сил безопасности в рамках подготовки к ежегодному паломничеству Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Ювелирный магазин в Мекке Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Молитва во внутреннем дворе мечети Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Семикратный обход против часовой стрелки вокруг Каабы в Мекке (таваф) — элемент (фард) любого паломничества (хаджа или умры) Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Стояние на горе Арафат — обязательный обряд хаджа. Гранитный холм высотой около 70 м расположен в 20 км к востоку от Мекки Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Доля женщин среди хаджи в 2025 году составила 47,7%. По патриархальной традиции им требуется сопровождение родственника (махрама). С 2021 года саудовские власти позволяют въезд в составе официальных организованных групп Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Паломники перед полуденной молитвой у мечети Нимра на Арафатской равнине Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Гора ан-Нур считается верующими местом ниспослания первого аята Корана пророку Мухаммеду Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Смотреть

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Кто остановит хуситов? Президент Трамп, возможно, и хотел бы забыть о войне на Ближнем Востоке в преддверии промежуточных выборов, но война о нем не забыла. Успехи йеменских хуситов — союзников Ирана — в самом Йемене и в районе Красного моря повышают ставки в противостоянии с Ираном, перенося его за пределы Ормузского пролива. Остановит ли их кто-нибудь? События в Красном море затрагивают весь остальной мир. США блокировали иранские порты. Иран не смог помешать ВМС США безопасно проводить танкеры с нефтью через Ормузский пролив, поэтому он поручил хуситам расширить масштабы конфликта. Сейчас риски существуют повсюду, но самый большой из них — если мир придет к выводу, что Иран и хуситы одерживают победу над господином Трампом, США и их ближневосточными союзниками. Кто-то должен остановить хуситов.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Хуситы угрожают новыми ударами по Саудовской Аравии, а ООН предупреждает о гуманитарном кризисе в Йемене Перспектива перехода Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов под долгосрочный контроль антизападных сил стала бы для США и Европы серьезным стратегическим отступлением. Министр иностранных дел Катара Ибрагим аль-Хашми заявил журналистам: «Мир уже и так достаточно страдает от закрытия Ормузского пролива, поэтому мы не можем позволить себе добавить в это уравнение еще и Баб-эль-Мандеб». Почему Баб-эль-Мандебский пролив важен для рынка нефти Читать далее По мнению эксперта аналитического центра Sana’a Center for Strategic Studies Майса Шуджа ад-Дин, «все новые военные кампании должны сопровождаться серьезной оценкой прошлых ошибок, основательной реформой правительства Йемена, более четкой координацией антихуситских сил и более сбалансированными взаимоотношениями между йеменскими силами и их региональными партнерами».

Le Parisien (Париж, Франция) Действительно ли хуситы в Йемене нанесли беспилотником удар по Мекке? Коалиция под руководством Саудовской Аравии в ярости 16 сентября коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила об уничтожении беспилотника, запущенного хуситами в Йемене в сторону священного города Мекки. Проиранские повстанцы это отрицают. В начале сентября хуситы начали крупное наступление и захватили контроль над всем побережьем Йемена вдоль Красного моря, включая пролив Баб-эль-Мандеб, который контролирует этот стратегически важный морской путь. Военный представитель хуситов Яхья Сари, со своей стороны, заявил, что саудовские вооруженные силы за последние 24 часа нанесли 52 авиаудара по гражданской инфраструктуре в нескольких провинциях, и пообещал, что они не останутся без ответа.

The Indian Express (Ноида, Индия) В конфликте с хуситами перед Саудовской Аравией стоит дилемма двух проливов Саудовская Аравия сталкивается с нежеланием США прийти ей на помощь, и это обстоятельство окажет глубокое влияние на будущую архитектуру региональной безопасности. Хуситы зарекомендовали себя как стойкие и упорные бойцы. Сообщалось, что в ходе ударов, нанесенных по ним США в 2025 году, они сбили несколько американских беспилотников, едва не поразили ряд истребителей, а также уничтожили турецкий дрон, использовавшийся саудовской стороной. Несмотря на то что в августе 2025 года в результате израильских ударов погибли их премьер-министр и несколько высокопоставленных чиновников гражданской администрации, они сумели быстро оправиться от потерь. Ни коалиции во главе с Саудовской Аравией в 2015 году, ни американским ударам в прошлом году не удалось сломить хуситов; обе кампании в конечном итоге завершились соглашениями о прекращении огня. Кроме того, хуситы наладили собственные каналы снабжения, перестали зависеть исключительно от Ирана и теперь используют военную технику, оставленную группировками, которые ранее контролировали побережье. Столкнувшись с нежеланием США вмешиваться в конфликт, с нерешительностью партнеров по «Мекканскому соглашению» и угрозой блокирования морских путей с двух сторон, Саудовская Аравия, вероятно, будет вынуждена уступить требованиям хуситов, которым она сопротивлялась годами,— если только ее контрудары не увенчаются быстрым успехом.

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик