«Этот поступок стал пересечением "красной линии"»
Саудовская Аравия обвинила хуситов в атаке на Мекку — оценки СМИ
Военное командование Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении хуситского БПЛА на подлете к Мекке. Сами хуситы отрицают эти обвинения. Событие вызвало заметный резонанс в мировой прессе, которая серьезно озабочена активизацией конфликта на Ближнем Востоке, особенно на побережье Красного моря.
Мечеть аль-Харам в Мекке
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Arab News (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)
Саудовская Аравия заявила, что беспилотник хуситов был уничтожен до того, как вошел в воздушное пространство Мекки
Этот поступок стал пересечением «красной линии», заявил генерал-майор Турки аль-Малики, представитель Коалиции по восстановлению легитимной власти в Йемене.
Мекка — священнейшее место в исламе, и действия группировки, поддерживаемой Ираном, вероятно, вызовут возмущение у миллионов мусульман во всем мире. Это место играет ключевую роль в одном из главных столпов ислама — хадже, паломничестве в город и к его священным святыням.
В коалиции заявили, что попытка хуситов останется «черным пятном в послужном списке нарушений, совершенных этой террористической группировкой, и рассматривается как преднамеренный акт, направленный на то, чтобы задеть чувства миллионов мусульман».
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Кто остановит хуситов?
Президент Трамп, возможно, и хотел бы забыть о войне на Ближнем Востоке в преддверии промежуточных выборов, но война о нем не забыла. Успехи йеменских хуситов — союзников Ирана — в самом Йемене и в районе Красного моря повышают ставки в противостоянии с Ираном, перенося его за пределы Ормузского пролива. Остановит ли их кто-нибудь?
События в Красном море затрагивают весь остальной мир. США блокировали иранские порты. Иран не смог помешать ВМС США безопасно проводить танкеры с нефтью через Ормузский пролив, поэтому он поручил хуситам расширить масштабы конфликта.
Сейчас риски существуют повсюду, но самый большой из них — если мир придет к выводу, что Иран и хуситы одерживают победу над господином Трампом, США и их ближневосточными союзниками. Кто-то должен остановить хуситов.
The Guardian (Лондон, Великобритания)
Хуситы угрожают новыми ударами по Саудовской Аравии, а ООН предупреждает о гуманитарном кризисе в Йемене
Перспектива перехода Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов под долгосрочный контроль антизападных сил стала бы для США и Европы серьезным стратегическим отступлением. Министр иностранных дел Катара Ибрагим аль-Хашми заявил журналистам: «Мир уже и так достаточно страдает от закрытия Ормузского пролива, поэтому мы не можем позволить себе добавить в это уравнение еще и Баб-эль-Мандеб».
По мнению эксперта аналитического центра Sana’a Center for Strategic Studies Майса Шуджа ад-Дин, «все новые военные кампании должны сопровождаться серьезной оценкой прошлых ошибок, основательной реформой правительства Йемена, более четкой координацией антихуситских сил и более сбалансированными взаимоотношениями между йеменскими силами и их региональными партнерами».
Le Parisien (Париж, Франция)
Действительно ли хуситы в Йемене нанесли беспилотником удар по Мекке? Коалиция под руководством Саудовской Аравии в ярости
16 сентября коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила об уничтожении беспилотника, запущенного хуситами в Йемене в сторону священного города Мекки. Проиранские повстанцы это отрицают.
В начале сентября хуситы начали крупное наступление и захватили контроль над всем побережьем Йемена вдоль Красного моря, включая пролив Баб-эль-Мандеб, который контролирует этот стратегически важный морской путь. Военный представитель хуситов Яхья Сари, со своей стороны, заявил, что саудовские вооруженные силы за последние 24 часа нанесли 52 авиаудара по гражданской инфраструктуре в нескольких провинциях, и пообещал, что они не останутся без ответа.
The Indian Express (Ноида, Индия)
В конфликте с хуситами перед Саудовской Аравией стоит дилемма двух проливов
Саудовская Аравия сталкивается с нежеланием США прийти ей на помощь, и это обстоятельство окажет глубокое влияние на будущую архитектуру региональной безопасности. Хуситы зарекомендовали себя как стойкие и упорные бойцы. Сообщалось, что в ходе ударов, нанесенных по ним США в 2025 году, они сбили несколько американских беспилотников, едва не поразили ряд истребителей, а также уничтожили турецкий дрон, использовавшийся саудовской стороной. Несмотря на то что в августе 2025 года в результате израильских ударов погибли их премьер-министр и несколько высокопоставленных чиновников гражданской администрации, они сумели быстро оправиться от потерь. Ни коалиции во главе с Саудовской Аравией в 2015 году, ни американским ударам в прошлом году не удалось сломить хуситов; обе кампании в конечном итоге завершились соглашениями о прекращении огня. Кроме того, хуситы наладили собственные каналы снабжения, перестали зависеть исключительно от Ирана и теперь используют военную технику, оставленную группировками, которые ранее контролировали побережье.
Столкнувшись с нежеланием США вмешиваться в конфликт, с нерешительностью партнеров по «Мекканскому соглашению» и угрозой блокирования морских путей с двух сторон, Саудовская Аравия, вероятно, будет вынуждена уступить требованиям хуситов, которым она сопротивлялась годами,— если только ее контрудары не увенчаются быстрым успехом.
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