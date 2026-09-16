Жительница Оренбурга попала под суд за убийство своего супруга
В Оренбурге перед судом предстанет 38-летняя женщина за убийство своего супруга. Как сообщили в региональной прокуратуре, ее обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ
Следствием установлено, что инцидент произошел 20 июня 2026 года. Обвиняемая находилась в квартире на улице Березка Дзержинского района и поссорилась со своим мужем во время распития алкоголя. Женщина ударила супруга ножом. Спасти пострадавшего не удалось — от полученного ранения он скончался на месте. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.