Жительница Оренбурга попала под суд за убийство своего супруга

В Оренбурге перед судом предстанет 38-летняя женщина за убийство своего супруга. Как сообщили в региональной прокуратуре, ее обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Следствием установлено, что инцидент произошел 20 июня 2026 года. Обвиняемая находилась в квартире на улице Березка Дзержинского района и поссорилась со своим мужем во время распития алкоголя. Женщина ударила супруга ножом. Спасти пострадавшего не удалось — от полученного ранения он скончался на месте. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

Яна Вежлева