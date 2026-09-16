В Уфе планируют высадить более 1 тысячи деревьев и более 3 тысяч кустарников

Во время экологической акции «Зеленая Башкирия» 26 сентября в Уфе запланировано высадить более 1,2 тыс. деревьев и более 3,3 тыс. кустарников, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Арсен Латыпов. В том числе более 350 деревьев высадят в Кировском, более 200 — в Советском и Орджоникидзевском районах. В администрации определяют место их высадки.

Кроме того, в парках, которые обслуживает Горзеленхоз, высадят 90 деревьев и более 1,9 тыс. кустарников. В основном это будут такие породы деревьев, как липа, рябина, черемуха, пирамидальный тополь, береза. Из кустарников посадят барбарис, боярышник, сирень, тую.

Также будут комплексно благоустраивать две аллеи. Это сквер Геологов на Бородинской улице, где появятся 35 деревьев и 200 кустарников, и сквер на Революционной улице (15 деревьев и 450 кустарников).

Майя Иванова