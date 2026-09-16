В Челябинске сбили не спешившегося на переходе ребенка на велосипеде

Мальчик на велосипеде получил травмы после наезда автомобиля на пешеходном переходе в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, поздним вечером 15 сентября 26-летний водитель Kia Rio сбил на улице Братьев Кашириных девятилетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по регулируемому переходу. Ребенок получил травмы. На месте работает следственно-оперативная группа полиции для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

Виталина Ярховска