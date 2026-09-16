Состоялся ХII Слет молодых энергетиков Башкирии

15 сентября на нескольких статусных площадках Уфы — в межвузовском кампусе и в конференц-зале Нестеров плаза отель — состоялся ХII Слет молодых энергетиков-электросетевиков Башкирии. Организатором мероприятия выступило АО «БЭСК» (дочерняя компания АФК «Система»). Форум собрал 120 молодых специалистов, работающих в энергосистеме республики, а также студентов энергетических специальностей вузов. Участие в молодежном форуме почетных гостей из Беларуси придало ему статус международного.

Участники Слета молодых энергетиков Башкирии

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В торжественной церемонии открытия слета приняли участие председатель правления — генеральный директор АО «БЭСК» Анатолий Пискунов и член правления — директор по управлению персоналом и административным вопросам Юлия Казанская, пожелавшие участникам конструктивной работы, творческого горения и профессионального роста.

«В мире и в России разворачивается так называемая "Промышленная революция 4.0". Чтобы оставаться эффективными, мы в компании реализуем многие ее элементы — цифровые двойники, систему предиктивной аналитики, ИИ, БПЛА и другие. И основная надежда на вас, —- сказал Анатолий Пискунов, обращаясь к участникам молодежного форума. — Вы, молодые специалисты, лучше готовы к цифровой трансформации, и вашими руками эти изменения будут внедряться.

В течение дня молодые энергетики обсудили научно-технические доклады по восьми направлениям. Большая их часть была прикладного характера. К мероприятию издан традиционный сборник докладов участников слета с лучшими научно-практическими разработками. Кстати, многие из них посвящены ИИ. Как показывает опыт прошлых слетов, самые актуальные идеи и разработки имеют перспективу практического применения в компании, а их авторы делают успешную карьеру.

12-часовая программа слета была составлена таким образом, чтобы у молодых специалистов была возможность неформально пообщаться и отдохнуть. Например, приняв участие в игровом брифе, пешем квесте по Гостиному двору и Арт-квадрату и квест-игре «Энергокубы».

Слет молодых энергетиков-электросетевиков проводится каждые два года и играет важную роль в производственно-техническом и организационном развитии электросетевой отрасли, раскрытии научного и творческого потенциала молодежи, а также в формировании кадрового резерва.

ООО «Башкирэнерго»