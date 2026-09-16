В Ульяновской области объем ввода жилья в многоквартирных домах увеличился на 71%
В Ульяновской области с января по август ввели 150 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах. Это на 71% больше, чем за 8 месяцев прошлого года. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В индивидуальных жилых домах за этот же период сдали 186 тыс. кв. м жилья, что на 13% меньше по сравнению с январем-августом 2025 года.
В августе всего в регионе ввели в эксплуатацию 47 тыс. кв. м жилых помещений, что на 93% больше результата за август 2025 года.