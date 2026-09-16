Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Balenciaga Фото: Balenciaga

О нескольких свежих обувных дропах я уже рассказывала. Сегодня еще три интересные новинки. Balenciaga выпустила Ballet Sneaker — не то кроссовок, не то балетка. Тонкая гибкая подошва, эластичный верх, почти складная конструкция и атласный бантик.

Сам тренд на гибрид балеток и кроссовок существует уже не первый сезон. Adidas тем временем продолжает жить в режиме перманентной коллаборации и выпустил Megaride S2 вместе с Hellstar. Бело-черный градиент, хромированные детали, огромные языки пламени по бокам — эдакие гости из будущего. Но сама Megaride настолько техногенная, что все это на ней прекрасно работает.

И, наконец, Birkenstock и Ader Error. С Birkenstock каждый раз сначала радуешься уже тому, что новую коллаборацию не сделали уродливее исходника. Здесь все довольно гуманно. Знакомый бостон, чуть более сложный верх. Фирменные детали Ader Error и главное — абсолютно электрический синий. Не один в один синий Кляйна, но ассоциация возникает мгновенно.

Именно цвет вытаскивает всю модель из территории ортопедической обуви человека, который окончательно выбрал комфорт, в нормальный fashion statement. При этом анатомическая стелька никуда не делась. Редкий случай, когда ногам удобно и окружающим не больно смотреть.

Анна Минакова