Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kimberly White / Reuters Фото: Kimberly White / Reuters

История iPhone началась с пранка. 9 января 2007-го Стив Джобс презентовал свое новое детище, которое готовилось в глубокой тайне. Секрет удался. На фоне прежних громоздких гаджетов со стилусами новый iPhone с сенсорным экраном, за которым скрывались телефон, плеер и браузер с полноценным интернетом, был истинной техникой будущего.

Презентация шла около часа, и под конец Джобс решил заменить долгий рассказ краткой демонстрацией возможностей нового гаджета. Он подгрузил карты, нашел ближайший Starbucks и позвонил туда, заказав 4 тыс. чашек латте. Через пару секунд, не дав менеджеру как следует удивиться, он хихикнул в трубку: «Простите, шутка, ошиблись номером». Остальное стало историей.

Сегодня в мире работает порядка 1 млрд iPhone, куда более современных, и пранк Джобса уже не удался бы. Заказ пришлось бы делать через сайт. Но портрет пользователя "яблочных" гаджетов остался прежним. Глупых шуток они не боятся — и не такие шутили, бывало.

Павел Шинский