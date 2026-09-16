«Проект многосоставный и довольно сложный по замыслу»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Artstory Фото: Artstory

В галерее ArtStory на Старопименовском открылся первый в новом выставочном сезоне проект, и сразу многосоставный и довольно сложный по замыслу — «Под стук колес». Ясное дело — про поезда. Но не только, как уверяет меня арт-директор галереи и куратор выставки Анна Апресян:

«В процессе обсуждения планов на новый сезон мы с Люсэне пришли к выводу, что было бы очень здорово начать сезон с групповой выставки. Долго думали о том, на тему чего нам хотелось бы высказаться, и приняли решение, что давненько не ставили перед собой сложных задач. Например, взять какой-нибудь один объект и вокруг него создать целое серьезное высказывание. Поэтому было принято решение взять за основу тему пути, но в простой ее итерации. Соответственно, что самое понятное, если мы говорим о символе дороги? Вот, пожалуйста, — железная дорога».

Здесь присутствует, как говорит уже сооснователь галереи Люсинэ Петросян, и тема движения, и тема отчуждения. И пейзаж за окном вагона, и замкнутая теснота самого вагона, и относительная свобода вокзала.

Пожалуй, можно сказать, что тем самым «нулевым экспонатом», от которого оттолкнулись организаторы, стал «вагонный натюрморт» Сергея Горшкова. Это известная композиция, которая полностью называется у автора «Москва-Воронеж…» (далее по известной поговорке). Деревянная поездная табличка, а под ней наваленные грудой на столике традиционные элементы российского вагонного пиршества: курочка, лук-соль, граненый стакан. Всё — из раскрашенного дерева.

И уже вокруг закружились гиперреалистические окошки Кати Рожковой и Семена Агроскина. А в соседнем малом зале по давней галерейной традиции сделали инсталляцию, частью из подручных элементов: табло из проекта еще одного постоянного автора галереи Сергея Казакова-Подкина, где поезда отправляются в города проживания участников проекта; и наваленные грудой у стены коробки из-под картин, присланных на выставку в товарных вагонах из Ярославля, Перми, Краснодара, Вологды.

Дмитрий Буткевич