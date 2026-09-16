Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На Олимпиаде-80 в Москве весь мир восхищался невероятным выступлением советского гимнаста Александра Дитятина. Еще бы — он выиграл восемь олимпийских медалей во всех гимнастических видах: три золота, четыре серебра и одну бронзу. Этот рекорд не побит до сих пор.

Но в тени этих поистине невероятных побед остался спортивный подвиг другого российского гимнаста — Владимира Маркелова. Во время обязательной программы на кольцах спортсмен почувствовал резкую боль в ноге. Потом выяснилось, что от нагрузок произошел отрыв мышцы и перелом кости.

Нормальный среднестатистический человек тут же потерял бы сознание от боли, но это было командное первенство домашней Олимпиады, а на кольцах работал профессиональный атлет. Поэтому Маркелов выполнил все элементы, закончил программу и совершил соскок прямо на сломанную ногу. Он зафиксировал стойку и потом от боли потерял сознание на гимнастическом помосте.

Баллы, которые получил Маркелов во время этого выступления, помогли сборной СССР завоевать олимпийское золото в командном многоборье, а Александру Дитятину — установить тот самый невероятный рекорд. Казалось бы, все это должно было получить огласку, но вечный посыл чиновников «как бы чего не вышло» оставил эту невероятную историю в тени. Не хотели те, кто писал отчеты, афишировать травматизм на домашней Олимпиаде.

Владимир Осипов