Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: USPTO Фото: USPTO

Даже если у вас никогда не было автомобилей с такими системами, то вы наверняка о них слышали. Первая — это контроль усталости водителя. Ей уже лет 20. Автомобиль следит за тем, как вы управляете транспортным средством, и если фиксирует рассеянность, нелогичные или нескоординированные действия и так далее, то на приборной панели зажигается индикация в виде чашечки кофе, дескать, «отдохни». Бортовой компьютер делает вывод о вашей усталости на основании разных данных: как вы вращаете руль и нажимаете на педали, и главное — куда смотрите, за этим следит камера, установленная в салоне.

Вторая система, а вернее их комплекс, это камеры, которые есть на кузове большинства современных автомобилей. Картинки с них могут нарисовать вашу машину как бы с высоты птичьего полета, и вы можете видеть свое авто, как в компьютерной игре.

Так вот, компания Toyota решила объединить в одно целое работу двух упомянутых систем и подала патентную заявку на автомобиль, который автоматически фотографирует все, куда смотрит водитель, отвлекаясь от дороги, и сохраняет эти снимки к нему в смартфон. Суть технологии заключается в использовании уже имеющейся камеры, направленной на водителя, которая отслеживает положение его головы и глаз, определяя точную линию взгляда. Пересечение этой линии с изображением внешних камер позволяет автомобилю автоматически сфокусироваться на интересующем объекте без необходимости ручного наведения.

В настоящее время патент находится на стадии рассмотрения, и Toyota не объявляла о планах внедрения системы в серийные автомобили. Как комментируют эксперты к системе нет вопросов с точки зрения технологий, но есть вопросы с точки зрения этики. Скажем, какой-нибудь водитель будет рассматривать не замки и прочие достопримечательности на маршруте, а обращать внимание на девушек на тротуаре, которых система будет послушно фотографировать с уровня бампера. А это, согласитесь, ни что иное, как нарушение privacy.

Дмитрий Гронский