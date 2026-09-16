Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Первые две недели учебного года уже пролетели, и каждый день можно было слышать, как родители спрашивают друг друга: ну как вы, выжили? Имея в виду адаптацию детей к новой информации и, конечно, режиму, который за лето пришел в негодность.

Исследователи из Великобритании очень вовремя выпустили работу о так называемом социальном джетлаге. Это практика, при которой человек встает в будни рано — например, в школу или на работу, а в выходные отсыпается до обеда. Получается, что режим сна постоянно скачет, как при перелетах между часовыми поясами. А тревожность растет.

Правда, исследование не доказывает, что именно сбитый режим вызывает волнения. Возможно, все работает и в обратную сторону. Но надо укладывать ребенка и самим ложиться пораньше, это факт. Однако организму не прикажешь. На этот счет в научных СМИ есть и довольно забавные приемы.

Например, быстрее уснуть якобы поможет военный метод. Его суть в том, что надо максимально расслабиться и представить, что вы бродите внутри полотен Левитана, загораете на пляже или читаете книгу в саду, постоянно повторяя себе «не думай, не думай». Помимо дыхания и расслабляющего чая есть и игровые инструменты.

Мой фаворит — техника когнитивного перемешивания: просто повторяйте максимально бессвязные между собой слова. Карамель, перископ, кабачок, бархатный, скрепка — и так до бесконечности. Рано или поздно мозг сдастся и выключит мысли.

Анна Кулецкая