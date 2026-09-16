В Кирсе построят новую котельную на фрезерном торфе

В Кирсе Кировской области продолжается строительство новой котельной на фрезерном торфе. Она заменит действующую котельную, которая работает на угле, сообщает пресс-центр правительства региона.

Сейчас на объекте установлены сваи, идут подготовка к заливке фундамента и вертикальная планировка. До конца сентября планируется заключить договоры на поставку основного оборудования.

Пробные пуски котельной намечены на июль–август следующего года. Ввести объект в эксплуатацию планируют до начала отопительного сезона 2027–2028 годов.

Также в Кировской области продолжается модернизация других котельных.

Анна Кайдалова