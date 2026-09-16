ВРП Кировской области к концу года может достигнуть 770 млрд рублей
Валовой региональный продукт Кировской области по итогам года планируют увеличить до 770 млрд руб. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.
ВРП Кировской области к концу года может достигнуть 770 млрд рублей
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По словам губернатора Александра Соколова, основными драйверами роста ВРП остаются обрабатывающая промышленность и агропромышленный комплекс. С 2023 года в структуре валового регионального продукта увеличилась доля промышленности.