Валовой региональный продукт Кировской области по итогам года планируют увеличить до 770 млрд руб. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ВРП Кировской области к концу года может достигнуть 770 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ ВРП Кировской области к концу года может достигнуть 770 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам губернатора Александра Соколова, основными драйверами роста ВРП остаются обрабатывающая промышленность и агропромышленный комплекс. С 2023 года в структуре валового регионального продукта увеличилась доля промышленности.

Анна Кайдалова