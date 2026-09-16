В Оренбургской области за восемь месяцев ввели на 18% меньше жилья, чем годом ранее

С января по август этого года в Оренбуржье ввели в эксплуатацию 662 тыс. кв. м жилья, что на 18% меньше, чем за восемь месяцев 2025 года. Об этом сообщает единая информационная система жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В многоквартирных домах наблюдается рост объема введенного жилья по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года — 189 тыс. кв. м (+11%). В индивидуальных жилых домах объем, наоборот, снизился — 473 тыс. кв. м (-26%).

В августе этого года в регионе ввели 87 тыс. кв. м жилья, это на 3% меньше, чем в августе 2025 года.

Руфия Кутляева