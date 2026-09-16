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В каких домах Липецка заменят лифты

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 15 сентября объявил электронный аукцион за право обновления лифтового хозяйства в 74 домах Липецка по адресам:

  • ул. имени Хорошавина А.И., д. 15;
  • ул. Зегеля, д. 27/2;
  • ул. Звездная, д. 3/3;
  • ул. Космонавтов, д. 70;
  • ул. Космонавтов, д. 78;
  • ул. Вермишева, д. 9;
  • ул. Космонавтов, д. 76;
  • ул. Космонавтов, д. 45/2;
  • ул. Циолковского, д. 35;
  • ул. Гагарина, д. 59;
  • пр-т Победы, д. 95;
  • ул. Коммунальная, д. 14;
  • ул. Октябрьская, д. 3;
  • пр-т Победы, д. 73;
  • пр-т Победы, д. 75;
  • ул. Водопьянова, д. 41;
  • ул. Депутатская, д. 65;
  • ул. Катукова, д. 37;
  • ул. Зегеля, д. 13а;
  • ул. Космонавтов, д. 94б;
  • ул. Катукова, д. 39;
  • ул. Стаханова, д. 18а;
  • ул. Стаханова, д. 20а;
  • ул. имени Хорошавина А.И., д. 11б;
  • пр-т Победы, д. 77;
  • ул. Вермишева, д. 22а;
  • ул. Водопьянова, д. 25а;
  • ул. Депутатская, д. 52а;
  • ул. Депутатская, д. 63;
  • ул. Ильича, д. 46а;
  • ул. Катукова, д. 37а;
  • ул. Катукова, д. 39а;
  • ул. Крылова, д. 63а;
  • ул. Смургиса, д. 11;
  • ул. Стаханова, д. 29а;
  • ул. имени Хорошавина А.И., д. 10;
  • ул. имении Хорошавина А.И., д. 12;
  • ул. имени Хорошавина А.И., д. 2;
  • ул. имени Хорошавина А.И. , д. 8;
  • ул. Шевченко, д. 4;
  • ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 13;
  • ул. имени К.Е. Ворошилова, д. 3;
  • ул. Космонавтов, д. 5/5;
  • ул. Стаханова, д. 50;
  • ул. Валентины Терешковой, д. 13а;
  • ул. имени Хорошавина А.И., д. 11;
  • ул. имени Шуминского С.Л., д. 7;
  • ул. Ангарская, д. 3;
  • ул. Депутатская, д. 78;
  • ул. Индустриальная. д. 19;
  • ул. Полиграфическая, д. 6;
  • ул. 8 марта, д. 26а;
  • ул. Московская, д. 99;
  • ул. Фрунзе, д. 32;
  • ул. Леонтия Кривенкова, д. 3;
  • б-р имени Павла Шубина, д. 3;
  • б-р имени Павла Шубина, д. 5;
  • пр-кт Победы, д. 114/1;
  • проезд Сиреневый, д. 2а;
  • ул. Ушинского, д. 19;
  • ул. Московская, д. 49/1;
  • ул. Катукова, д. 32;
  • ул. Катукова, д. 32а;
  • ул. Катукова, д. 36;
  • ул. А.Г. Стаханова, д. 34;
  • б-р имени Павла Шубина, д. 17;
  • б-р имени Павла Шубина, д. 19;
  • б-р имени Павла Шубина, д. 9;
  • ул. Ульяны Громовой, д. 2;
  • ул. Ульяны Громовой, д. 2а;
  • ул. А.Г. Стаханова, д. 28;
  • ул. А.Г. Стаханова, д. 28а;
  • ул. А.Г. Стаханова, д. 7;
  • пр-кт имени 60-летия СССР, д. 24.

Денис Данилов