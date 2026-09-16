В каких домах Липецка заменят лифты

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 15 сентября объявил электронный аукцион за право обновления лифтового хозяйства в 74 домах Липецка по адресам:

ул. имени Хорошавина А.И., д. 15;

ул. Зегеля, д. 27/2;

ул. Звездная, д. 3/3;

ул. Космонавтов, д. 70;

ул. Космонавтов, д. 78;

ул. Вермишева, д. 9;

ул. Космонавтов, д. 76;

ул. Космонавтов, д. 45/2;

ул. Циолковского, д. 35;

ул. Гагарина, д. 59;

пр-т Победы, д. 95;

ул. Коммунальная, д. 14;

ул. Октябрьская, д. 3;

пр-т Победы, д. 73;

пр-т Победы, д. 75;

ул. Водопьянова, д. 41;

ул. Депутатская, д. 65;

ул. Катукова, д. 37;

ул. Зегеля, д. 13а;

ул. Космонавтов, д. 94б;

ул. Катукова, д. 39;

ул. Стаханова, д. 18а;

ул. Стаханова, д. 20а;

ул. имени Хорошавина А.И., д. 11б;

пр-т Победы, д. 77;

ул. Вермишева, д. 22а;

ул. Водопьянова, д. 25а;

ул. Депутатская, д. 52а;

ул. Депутатская, д. 63;

ул. Ильича, д. 46а;

ул. Катукова, д. 37а;

ул. Катукова, д. 39а;

ул. Крылова, д. 63а;

ул. Смургиса, д. 11;

ул. Стаханова, д. 29а;

ул. имени Хорошавина А.И., д. 10;

ул. имении Хорошавина А.И., д. 12;

ул. имени Хорошавина А.И., д. 2;

ул. имени Хорошавина А.И. , д. 8;

ул. Шевченко, д. 4;

ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 13;

ул. имени К.Е. Ворошилова, д. 3;

ул. Космонавтов, д. 5/5;

ул. Стаханова, д. 50;

ул. Валентины Терешковой, д. 13а;

ул. имени Хорошавина А.И., д. 11;

ул. имени Шуминского С.Л., д. 7;

ул. Ангарская, д. 3;

ул. Депутатская, д. 78;

ул. Индустриальная. д. 19;

ул. Полиграфическая, д. 6;

ул. 8 марта, д. 26а;

ул. Московская, д. 99;

ул. Фрунзе, д. 32;

ул. Леонтия Кривенкова, д. 3;

б-р имени Павла Шубина, д. 3;

б-р имени Павла Шубина, д. 5;

пр-кт Победы, д. 114/1;

проезд Сиреневый, д. 2а;

ул. Ушинского, д. 19;

ул. Московская, д. 49/1;

ул. Катукова, д. 32;

ул. Катукова, д. 32а;

ул. Катукова, д. 36;

ул. А.Г. Стаханова, д. 34;

б-р имени Павла Шубина, д. 17;

б-р имени Павла Шубина, д. 19;

б-р имени Павла Шубина, д. 9;

ул. Ульяны Громовой, д. 2;

ул. Ульяны Громовой, д. 2а;

ул. А.Г. Стаханова, д. 28;

ул. А.Г. Стаханова, д. 28а;

ул. А.Г. Стаханова, д. 7;

пр-кт имени 60-летия СССР, д. 24.

Денис Данилов