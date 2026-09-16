В каких домах Липецка заменят лифты
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 15 сентября объявил электронный аукцион за право обновления лифтового хозяйства в 74 домах Липецка по адресам:
- ул. имени Хорошавина А.И., д. 15;
- ул. Зегеля, д. 27/2;
- ул. Звездная, д. 3/3;
- ул. Космонавтов, д. 70;
- ул. Космонавтов, д. 78;
- ул. Вермишева, д. 9;
- ул. Космонавтов, д. 76;
- ул. Космонавтов, д. 45/2;
- ул. Циолковского, д. 35;
- ул. Гагарина, д. 59;
- пр-т Победы, д. 95;
- ул. Коммунальная, д. 14;
- ул. Октябрьская, д. 3;
- пр-т Победы, д. 73;
- пр-т Победы, д. 75;
- ул. Водопьянова, д. 41;
- ул. Депутатская, д. 65;
- ул. Катукова, д. 37;
- ул. Зегеля, д. 13а;
- ул. Космонавтов, д. 94б;
- ул. Катукова, д. 39;
- ул. Стаханова, д. 18а;
- ул. Стаханова, д. 20а;
- ул. имени Хорошавина А.И., д. 11б;
- пр-т Победы, д. 77;
- ул. Вермишева, д. 22а;
- ул. Водопьянова, д. 25а;
- ул. Депутатская, д. 52а;
- ул. Депутатская, д. 63;
- ул. Ильича, д. 46а;
- ул. Катукова, д. 37а;
- ул. Катукова, д. 39а;
- ул. Крылова, д. 63а;
- ул. Смургиса, д. 11;
- ул. Стаханова, д. 29а;
- ул. имени Хорошавина А.И., д. 10;
- ул. имении Хорошавина А.И., д. 12;
- ул. имени Хорошавина А.И., д. 2;
- ул. имени Хорошавина А.И. , д. 8;
- ул. Шевченко, д. 4;
- ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 13;
- ул. имени К.Е. Ворошилова, д. 3;
- ул. Космонавтов, д. 5/5;
- ул. Стаханова, д. 50;
- ул. Валентины Терешковой, д. 13а;
- ул. имени Хорошавина А.И., д. 11;
- ул. имени Шуминского С.Л., д. 7;
- ул. Ангарская, д. 3;
- ул. Депутатская, д. 78;
- ул. Индустриальная. д. 19;
- ул. Полиграфическая, д. 6;
- ул. 8 марта, д. 26а;
- ул. Московская, д. 99;
- ул. Фрунзе, д. 32;
- ул. Леонтия Кривенкова, д. 3;
- б-р имени Павла Шубина, д. 3;
- б-р имени Павла Шубина, д. 5;
- пр-кт Победы, д. 114/1;
- проезд Сиреневый, д. 2а;
- ул. Ушинского, д. 19;
- ул. Московская, д. 49/1;
- ул. Катукова, д. 32;
- ул. Катукова, д. 32а;
- ул. Катукова, д. 36;
- ул. А.Г. Стаханова, д. 34;
- б-р имени Павла Шубина, д. 17;
- б-р имени Павла Шубина, д. 19;
- б-р имени Павла Шубина, д. 9;
- ул. Ульяны Громовой, д. 2;
- ул. Ульяны Громовой, д. 2а;
- ул. А.Г. Стаханова, д. 28;
- ул. А.Г. Стаханова, д. 28а;
- ул. А.Г. Стаханова, д. 7;
- пр-кт имени 60-летия СССР, д. 24.