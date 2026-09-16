В Самарском медицинском университете подрядчик сорвал ремонт помещений

ООО «АТФ» в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта по ремонту помещений медуниверситета уже после истечения установленного срока на выполнение работ. Самарское УФАС включило компанию в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что компания должна была отремонтировать помещения 3-го и 4-го этажей Самарского государственного медицинского университета. Стоимость контракта составляла 8,56 млн руб. Подрядчик сослался «на невозможность самостоятельно выводить кабинеты из эксплуатации в действующем медучреждении», но фирма не предоставила доказательства наличия объективных препятствий.

ООО «АТФ» приостановило работы также после истечения срока выполнения работ по контракту. Антимонопольная служба признала действия фирмы недобросовестными и включила сведения о компании и ее учредителе в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Руфия Кутляева