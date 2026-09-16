В Башкирии ожидаются грозы и порывистый ветер

17 сентября в Башкирии ожидаются кратковременные дожди, ночью в северных районах — сильные, местами пройдут грозы, сообщает Башгидрометцентр.

Подует юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 5–10 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +9…+14°, днем поднимется до +15…+20°.

На некоторых участках дорог ночью и утром прогнозируется туман, из-за которого видимость снизится до 500 м — 1 км.

В Уфе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер будет юго-западный, с переходом на северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+13°, днем — +17…+19°.

Майя Иванова