Прокуратура и СКР выясняют, почему в Пензе фасад рухнул на прохожих

Следственное управление СКР по Пензенской области организовало доследственную проверку по факту падения фрагментов фасада на прохожих. Поводом для начала процессуальных действий стали сообщения в региональных СМИ о травмировании пешеходов в центре Пензы, сообщает пресс-служба. О проверке также рассказали в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пензенской области Фото: СУ СКР по Пензенской области

Оба ведомства сообщают, что инцидент произошел 15 сентября на улице Московской у дома № 60. В результате обрушения штукатурки и декоративных элементов ушибы получили две девушки, проходившие по тротуару. Точная площадь обрушения и степень повреждения несущих конструкций здания в оперативной сводке не уточняются.

В прокуратуре подчеркнули, что здание на улице Московской включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Надзор намерен дать правовую оценку соблюдению собственниками и ответственными должностными лицами требований законодательства в сфере охраны памятников истории и культуры.

Двухэтажный дом № 60, значащийся в реестре как «Дом жилой», представляет собой образец купеческой архитектуры в стиле эклектики второй половины XIX века. Здание было выстроено майором А. Н. Араповым после городского пожара 1859 года, а в 1882 году усадьбу приобрел лесопромышленник Андрей Карпов, полностью обновивший фасад и увенчавший дом аттиком с собственной монограммой.

Следователи по результатам своей проверки обещают принять процессуальное решение.

Никита Маркелов