В Самарской области за восемь месяцев ввели в эксплуатацию 1,025 млн квадратных метров жилья

На территории Самарской области с января по август ввели в эксплуатацию 1,025 млн кв. м жилых помещений. Это на 10% больше результата за аналогичный период 2025 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В многоквартирных домах за восемь месяцев сдали 250 тыс. кв. м жилья (+9%), в индивидуальных жилых домах — 775 тыс. кв. м (+10%).

Именно в августе этого года было введено 117 тыс. кв. м жилых помещений, что на 12% меньше по сравнению с августом 2025 года.

Руфия Кутляева