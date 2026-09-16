В Самарской области за восемь месяцев ввели в эксплуатацию 1,025 млн квадратных метров жилья
На территории Самарской области с января по август ввели в эксплуатацию 1,025 млн кв. м жилых помещений. Это на 10% больше результата за аналогичный период 2025 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства.
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
В многоквартирных домах за восемь месяцев сдали 250 тыс. кв. м жилья (+9%), в индивидуальных жилых домах — 775 тыс. кв. м (+10%).
Именно в августе этого года было введено 117 тыс. кв. м жилых помещений, что на 12% меньше по сравнению с августом 2025 года.