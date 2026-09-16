Больше зелени

ООО «Сормовский парк», арендующее одноименный парк в Нижнем Новгороде, планирует до конца 2026 года начать разработку проектно-сметной документации для реконструкции парка. Концепция предполагает масштабное обновление парковой инфраструктуры, в том числе реставрацию исторических объектов, и завершение работ в 2031 году. Объем инвестиций арендатор пока не называет. Депутаты и эксперты указывают на необходимость создания в парке централизованной системы водоотведения и сокращения многочисленных точек общепита. В противном случае, по их мнению, зеленый массив может ждать судьба парка 1 Мая, по которому договор с арендатором расторгли и вернули территорию в ведение муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Текущее состояние и перспективы развития одного из крупнейших в Нижнем Новгороде парков обсуждались на заседании комиссии гордумы по экологии. Директор ООО «Сормовский парк» Дмитрий Воробьев сообщил депутатам, что до конца 2026 года будет согласован вопрос по договору долгосрочной аренды и в октябре — ноябре начнется разработка проектно-сметной документации. Концепцию развития парка, разработанную совместно с проектным бюро «Даль», уже представили губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, и тот ее одобрил, отметил господин Воробьев. Предполагаемый объем инвестиций он не назвал.

ООО «Сормовский парк» основано в 2008 году (прежнее название «Экстрим парк»). По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Учредители — Олег Терехин и Максим Шапошников.

Планы по реконструкции Сормовского парка обсуждают уже несколько лет. Нерешенным оставался вопрос со сроком аренды: при краткосрочной аренде компании невыгодно было вкладывать серьезное финансирование в обновление парка. В 2020 году связанное с «Сормовским парком» ООО «Фаст-фуд» выходило с предложением инвестировать в развитие территории 700 млн руб. при заключении договора аренды на 49 лет.

Готовящаяся реконструкция, согласно новой концепции, в частности, включает новые дорожки, освещение, модернизацию аттракционных зон, строительство детских и спортивных объектов, а также реставрацию исторических объектов. По словам Дмитрия Воробьева, она пройдет в три этапа и завершится в 2031 году.

Зампредседателя гордумы и директор АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО), бывший главой Сормовского района, Дмитрий Сивохин указал, что проекта реконструкции и сметы пока нет — есть только визуализация, представленная губернатору. Он попросил направить депутатам те же рендеры, что показывали главе области.

Также депутата интересовал вопрос, куда вывозят снег из парка. Дмитрий Воробьев ответил, что «в лесополосу», назвав это «естественным снежным покровом». Господин Сивохин не стал в присутствии экологов развивать тему, но попросил лучше убирать парк от снега, особенно центральные аллеи, так как «в эту зиму там ломал ноги». Вместе с тем депутат Сивохин отметил, что в парке происходит много хороших изменений.

Депутат Николай Сатаев напомнил, что с самого начала передачи парка в аренду возникали скандалы. «Мы выезжали депутатским корпусом. Нас водили, обещали, рисовали радужные картины и прочее. Я считаю, что надо жестче спрашивать в этом вопросе. Назван 2031 год, сейчас еще года два будут согласовывать документацию. Понятно, что изменения есть, в лучшую сторону. Но настало время для кардинальных перемен», — высказался он.

Отдельно обсудили тему водоотведения в парке. Эколог Клара Романова сказала, что тоже живет в Сормове, работала экологом в районной администрации, поэтому точно знает, что в парке нет канализации, а кафе и ресторанов при этом много. Дмитрий Воробьев рассказал, что субарендаторы используют септики, которые вывозит специализированная организация. Эколог предложила заложить в концепцию централизованную систему водоотведения.

Николай Сатаев поддержал эту рекомендацию и привел в пример парк «Швейцария», где во время реконструкции сделали систему водоотведения. За директора Сормовского парка заступился Дмитрий Сивохин, напомнив, что обновление «Швейцарии» в 2020 году обошлось почти в 3,8 млрд руб. По его мнению, в текущих ценах на Сормовский парк понадобится не меньше 10 млрд руб. или хотя бы 5 млрд, если «сделать поскромнее». Вместе с тем как директор АО «ОКО» он предложил предприятию уже сейчас предварительно проработать вопрос, чтобы определить несколько точек для подключения сетей водоотведения.

Депутат Марк Фельдман спросил, сколько за 16 лет арендатор вложил в инфраструктуру. Дмитрий Воробьев ответил, что около 1 млрд руб., включая затраты и на аттракционы, и на текущее благоустройство. Господин Фельдман возразил, что «это коммерция», а не вложения в инфраструктуру.

«Тогда такой ли инвестор нужен, который работает исключительно в коммерческих целях, но не вкладывается в эту территорию?», — задался вопросом Марк Фельдман.

Николай Сатаев назвал хорошим примером возвращенный муниципальной структуре парк 1 Мая, где при частном арендаторе «яблоку негде было упасть, на каждом квадратном сантиметре собирали деньги».

Эколог Асхат Каюмов с иронией заметил, что в отличие от предыдущих выступающих и к счастью докладчика, живет от Сормовского парка далеко, но тоже знает, что на его территории «в геометрической прогрессии» растет количество точек общепита, хотя до сих пор окончательно не решен вопрос о том, могут ли существовать «едальни» в парках. Эколог считает, что региональный закон №110 об охране озелененных территорий этого не позволяет, но на это смотрят сквозь пальцы, пока количество «едален» не начинает зашкаливать.

Также эколог усомнился, что в парке может располагаться баня и задался вопросом, не вредит ли веревочный парк деревьям. Он напомнил, что 70% парка должны оставаться озелененными. «Пример парка 1 Мая очень яркий. Мы долго уговаривали арендатора думать не только об инвестициях, но и о парке. И в конце концов город принял жесткое решение. Слишком много объектов деньгозарабатывающих, слишком мало природоценных», — подчеркнул Асхат Каюмов, предложив переместить заведения общепита поближе к потенциальным коммуникациям.

Дмитрий Воробьев пообещал, что проект обновления будет сбалансирован. Депутаты договорились приехать посмотреть парк и ознакомиться с концепцией через пару недель.

Ирина Швецова