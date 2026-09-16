Умер доцент факультета журналистики УрФУ Рафаиль Исхаков

В возрасте 72 лет в Екатеринбурге умер кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) Рафаиль Исхаков. Информацию «Ъ-Урал» подтвердили в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаиль Исхаков

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Рафаиль Исхаков

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Рафаиль Исхаков родился 6 апреля 1954 года в поселке Первоймаский в Башкортостане. В 1976 году он окончил факультет журналистики Уральского государственного университета (УрГУ) в Свердловске, после этого проходил службу в политотделе УВД Свердлооблисполкома и работал в комсомольских органах, в том числе Свердловском обкоме ВЛКСМ. Карьеру журналиста начал в 1985 году — до 1992 года работал в газетах «На смену!», «Уральский рабочий», «Рабочее слово», в Средне-Уральском книжном издательстве. В 1992-1994 годах занимал пост исполнительного директора информационно-аналитического центра администрации Екатеринбурга.

С 1994 по 2011 год господин Исхаков был старшим преподавателем кафедры периодической печати факультета журналистики УрГУ, а с 2011 года — доцентом кафедры периодической печати и сетевых изданий департамента «Факультет журналистики» Уральского гуманитарного института УрФУ. В вузе он преподавал этническую и спортивную журналистику, социологию журналистики и другие предметы, также опубликовал пять книг и 83 научные статьи. Награжден почетными грамотами Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Рафаиль Исхаков был заместителем председателя Екатеринбургского регионального общества татарской и башкирской культуры и членом правления Конгресса татар Свердловской области.

По данным коллег, у господина Исхакова было тяжелое заболевание. Простятся с преподавателем 19 сентября в 11:00 на Широкореченском кладбище. Для желающих простится будет организован сбор у корпуса УрФУ на проспекте Ленина, 51.

Ирина Пичурина