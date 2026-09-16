Один из старейших долгостроев Перми вновь выставили на аукцион

Федеральный Фонд развития территорий повторно выставил на торги объекты незавершенного строительства ЖК «Никитинский», расположенные на ул. Екатерининской, 175 в Перми. Начальная цена составляет 1,179 млрд руб. Заявки от участников принимаются до 8 октября, в этот же день пройдет аукцион. Об этом сообщает краевой минстрой. В августе 2026 года долгострой уже выставляли на торги, однако объект никого не заинтересовал.

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ЖК «Никитинский» — один из самых старых долгостроев в Перми. Возведением объекта с 2004 года занималась компания «Пермпромжилстрой». В 2013 году ее признали банкротом, и строительство комплекса, включающего три здания разной степени готовности, было заморожено. При содействии краевых властей дольщики этих многоквартирных домов получили денежные выплаты.

Новый инвестор после оценки конструкций зданий примет решение о достройке домов или демонтаже объектов и новом строительстве.