Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Один из старейших долгостроев Перми вновь выставили на аукцион

Федеральный Фонд развития территорий повторно выставил на торги объекты незавершенного строительства ЖК «Никитинский», расположенные на ул. Екатерининской, 175 в Перми. Начальная цена составляет 1,179 млрд руб. Заявки от участников принимаются до 8 октября, в этот же день пройдет аукцион. Об этом сообщает краевой минстрой. В августе 2026 года долгострой уже выставляли на торги, однако объект никого не заинтересовал.

ЖК «Никитинский» — один из самых старых долгостроев в Перми. Возведением объекта с 2004 года занималась компания «Пермпромжилстрой». В 2013 году ее признали банкротом, и строительство комплекса, включающего три здания разной степени готовности, было заморожено. При содействии краевых властей дольщики этих многоквартирных домов получили денежные выплаты.

Новый инвестор после оценки конструкций зданий примет решение о достройке домов или демонтаже объектов и новом строительстве.